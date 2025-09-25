Під атакою опинився об’єкт критичної інфраструктури.

Російська армія сьогодні вранці завдала удару 14 безпілотниками по об’єкту критичної інфраструктури у Ніжині Чернігівської області. Про це повідомив мер міста Олександр Кодола.

За його словами, влучання були зафіксовані на околиці Ніжина. Внаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Кодола додав, що внаслідок удару у частині міста відсутні електропостачання та вода.

"Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади", - уточнив він.

Мер зазначив, що ліквідація наслідків атаки та відновлення стабільного електропостачання розпочнеться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

У ніжинському водоканалі поінформували, що через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: з 09:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00. Жителів попросили зробити запаси води.

РФ цинічно атакувала рятувальників у Ніжині

17 вересня росіяни атакували у Ніжині на Чернігівщині підрозділ ДСНС, внаслідок чого один рятувальник загинув, двоє зазнали поранень. Це сталося у день їхнього професійного свята.

Внаслідок удару безпілотників загинув 45-річний надзвичайник, 36-річний та 31-річний рятувальники зазнали поранень.

