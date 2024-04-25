За даними видання, Молдова вже незабаром може потрапити під контроль Москви.

Молдова вже незабаром може потрапити під контроль Москви. Про це у своїй колонці для The Washington Post пише оглядач Джош Рогін.

За його словами, міністр закордонних справ Молдова Міхай Попшой у бесіді з ним зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну два роки тому 3 мільйони жителів Молдови зіткнулися з безпрецедентною нестабільністю та тривогою.

"Питання не в тому, чи хочуть росіяни вторгнутися, питання лише в тому, чи зможуть вони. Не дай Бог, щоб росіяни осмілилися. Очевидно, наступною була б Молдова. І після цього можна тільки здогадуватися", - сказав дипломат.

Автор матеріалу зазначає, що нині Росія веде гібридну війну в Молдові, за допомогою якої Кремль використовує всі доступні засоби впливу та втручання, щоб нав’язати свою волю — окрім бомбардування країни.

"Амбіції Путіна є імперськими; він їх не заперечує. Він хоче відбудувати Радянський Союз. Якщо Росію не зупинити в Україні, "тоді всі демократії в біді", - підкреслив глава МЗС Молдови.

Зазначається, що зараз Конгрес надіслав Україні достатню військову допомогу, щоб вистачило на решту цього року.

"Але військові атаки є лише одним із інструментів Кремля. Молдова б’є на сполох щодо того, що Заходу потрібно посилити свою відповідь на інші озброєння Росії. Путін розраховує на те, що Вашингтон не послухає", - резюмує автор.

Відносини Молдови з РФ - останні новини

Проросійську очільницю Гагаузії віддали під суд в Молдові. Євгенія Гуцул представляє нині заборонену в країні прокремлівську партію "ШОР".

За даними правоохоронців, вона брала активну участь у систематичному введенні в Молдову неврахованих фінансових коштів, отриманих від організованої злочинної групи, переважно з РФ.

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