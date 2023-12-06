За добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, там повідомили, що авіація розбила чотири пункти управління та три зенітно-ракетні комплекси противника. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління, одному складу боєприпасів, двох станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.
Війна в Україні: новини
За добу ситуація на фронті не змінилась і залишалась доволі напруженою. Протягом доби там відбулося 97 бойових зіткнень. Найважча ситуація спостерігаєься на двох напрямках - Лиманському та Авдіївському. Зокрема, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак ворога, а на Авдіївському - 25 атак.
А 5 грудня безпілотники Служби безпеки України вразили важливі військові об’єкти окупантів. Під "роздачу" попали стоянка гелікоптерів, радіолокаційні системи "Небо-М" та П-18 "Терек", а також система "Байкал-1М". Також в той день зранку українські дрони вразили "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії.