Загін з 20-25 найманців, які приїхали воювати за гроші в Україну, були знищені в першому ж бою.

Загін сирійських і лівійських найманців, які приїхали воювати в Україну на боці окупантів, був знищений ЗСУ в першому ж бою.

Про ліквідацію загону повідомив голова Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Близько 20-25 найманців, які приїхали воювати за гроші, вже удобрюють український чорнозем, сказав Данілов.

Він додав, що про кількість таких найманців на території України говорити складно, а підрахувати їх можна тільки за кількістю вбитих.

"Ми можемо говорити про кількість, яку ми знищили. Це був загін - 20-25 чоловік, його повністю знищили. Яка їх кількість на окупованій території Донецької та Луганської областей складно сказати, але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300, 400, 500, вони просто не можуть фізично більше завезти їх, тому що у них теж йде війна і оголювати вони той фронт не будуть", - розповів секретар РНБО.

Вас також можуть зацікавити новини: