Протягом попередньої доби Генштаб нарахував усього 78 бойових зіткнень.

На фронті за поточну добу відбулось 114 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими загарбницькими військами. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Крім того, на Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Відео дня

Разом з тим, на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки противника в районі Богданівки Донецької області де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Водночас, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще - 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

Також, на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились населені пункти Донецької області: Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

До того ж, на Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські загарбницькі війська не припиняють активно штурмувати позиції Сил оборони України на Куп'янському напрямку. Особисто ознайомитися із ситуацією сили прибув командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський.

Також ми розповідали, що військові занепокоєні появою у росіян нових дронів із автоматичним захопленням цілі. Такі дрони менш вразливі для РЕБ і менш вимогливі до навичок оператора.

Вас також можуть зацікавити новини: