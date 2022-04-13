Українські бійці продовжують захищати Маріуполь.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що біля Маріуполя перебувають понад 10 тис. російських солдат, які намагаються захопити місто.

Про це він сказав іноземним журналістам під час відвідування зруйнованого російськими загарбниками міста Гостомель на Київщині. Відео зустрічі опубліковане на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Глава оборотного відомства зазначив, що українські бійці продовжують захищати Маріуполь.

"Вони досі воюють і стримують їхні дуже великі (сили) – понад 10 тисяч російських солдат перебувають біля Маріуполя", - розповів Резніков.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що ситуація у Маріуполі – складна, але місто залишається українським.

Декілька днів тому рашисти скинули на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження. Командир "Азову" Андрій Білецький сказав, що це була хімічна зброя.

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