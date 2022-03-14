Наразі російські війська намагаються закріпитися на захоплених позиціях та зберегти темпи наступу на визначених напрямках.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські військовослужбовці масово відмовляються від "відряджень в Україну".

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці штабу в Facebook.

"Завершується вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти нашої Держави. Намагаються закріпитися на захоплених позиціях та зберегти темпи наступу на визначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з їхніми даними, для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів.

"Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі в бойових діях, попри обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, також Генштаб ЗСУ просить не оприлюднювати інформацію про допомогу від країн-партнерів.

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