За її даними, з Маріуполя вдалося евакуювати 1 тис. 553 людини.

Сьогодні вдалося евакуювати 3 тис. 376 людей.

Про це у відеозверненні повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

"Всього за сьогодні евакуйовано 3 тис. 376 людей", - зазначила вона.

За словами Верещук, гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 тис. 405 людей, з них з Маріуполя – 1 тис. 553 людини.

Крім того, 805 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.

"Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, все ще заблокована у місті Мангуш. Окупаційні війська продовжують порушувати домовленості з нами і свої власні обіцянки", - наголосила міністр.

Вона додала, що з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Гірське в Луганській області вдалося евакуювати 971 людину.

"Не дивлячись на домовленості, російськи окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області. Ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку РФ, не припинемо спроби з порятунку наших людей", - підкреслила Верещук.

Нагадаємо, наразі в Україні у полоні знаходяться близько 600 російських військових. Також вона зазначає, що в Україні має бути побудований спеціальний табір відповідно до міжнародного права.

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