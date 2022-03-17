У деяких селах окупанти вдираються до людських домівок, виганяють їх на вулиці та відбирають їжу.

Користуючись відсутністю гуманітарних коридорів, окупанти влаштували "марші озброєння" по Сумщині.

Про це керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Двадцять перший день війни. Складний. Користуючись відсутністю гуманітарних коридорів, рашисти сьогодні вирішили влаштувати "марші озброєння" по Сумщині. Повилізали з усіх дірок, наче щури", - зазначив він.

За словами Живицького, села, куди заходить ворог на ночівлю, страждають від рук окупантів найбільше: вони вдираються до людських домівок, виганяють людей на вулиці та забирають їжу: ріжуть худобу і домашню птицю.

"Кляті нелюди мародерствують і поводяться гірше за фашистів. Те, що вони роблять - це навіть не фашизм чи тероризм, це гірше. Для таких нелюдяних знущань потрібне нове слово. Кляті орки", - наголосив він.

Очільник ОВА підкреслив, що кожен крок російських терористичних військ бачать.

"І робимо з ними те, що й маємо! А здобутків у нас чимало. Сьогодні відбивали в диких орків свій Охтирський район. Вночі палали дупи у тростянецьких окупантів! Вони отримали по заслугах, наші "ювеліри" із ЗСУ повибивали їх артилерійські позиції... У Боромлі вдалося знищити кілька САУ та БУК російських орків, також потрапили у їх склад боєприпасів", - повідомив Живицький.

За його словами, також кілька годин поспіль тривав бій за Велику Писарівку, де російські вороги сьогодні "бачили пекло наяву".

"Кожен орк має розуміти: він прийшов на Сумщину здохнути. Коли нога російського фашиста ступає на нашу землю - це означає його собачу смерть. Це помста за кожну крапельку крові, кожне страждання, кожне переживання наших людей. Наших дітей. На Сумщині за планом скоро посівна. Як раз органічні добрива смажених орків стануть в нагоді", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, на Сумщині знову не вдалося погодити "зелені коридори" для евакуації.

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