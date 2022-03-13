За словами голови ОВА, влада не припиняє роботу з організації шляхів евакуації для мирних жителів.

На Сумщині сьогодні, в неділю 13 березня "зелених коридорів" не буде.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

"Сумщина. 13 березня "зелених коридорів" не буде", - зазначив він.

Живицький наголосив, що влада й надалі продовжує працювати над організацією коридорів.

Як повідомляв УНІАН, українська влада намагається розширити географію гуманітарних коридорів.

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