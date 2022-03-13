Влада й надалі продовжує працювати над організацією безпечної евакуації / фото t.me/Zhyvytskyy
На Сумщині сьогодні, в неділю 13 березня "зелених коридорів" не буде.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.
"Сумщина. 13 березня "зелених коридорів" не буде", - зазначив він.
Живицький наголосив, що влада й надалі продовжує працювати над організацією коридорів.
Як повідомляв УНІАН, українська влада намагається розширити географію гуманітарних коридорів.