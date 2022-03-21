Переговори пройдуть в онлайн-форматі.

Переговори української та російської делегацій продовжаться в понеділок, 21 березня.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Подоляк.

"Завтра вранці наступний раунд. До цього йшла вкрай інтенсивна робота в робочих підгрупах", - зазначив він.

Переговори пройдуть в онлайн-форматі.

Раніше член делегації України і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що переговори на рівні експертних груп тривають щодня, в тому числі і сьогодні. Журналісти заявляють, що онлайн-зустріч офіційних делегацій України та Росії плануються на 21 березня.

Нагадаємо, що четвертий раунд переговорів української та російської делегацій з пошуку миру відбутися ще 14 березня. Позиція агресора пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил. Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ про припинення війни можуть тривати кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".

Вас також можуть зацікавити новини: