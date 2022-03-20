Раніше Швейцарія заявила про готовність стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Переговори між українською та російською делегацією про припинення війни проходять щодня на рівні експертних груп. Наступна розмова може відбутися вже завтра.

Про це журналістам "УП" повідомив член делегації України та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він підкреслив, що переговори на рівні експертних груп тривають щодня, у тому числі і сьогодні також. Журналісти заявляють, що онлайн-зустріч офіційних делегацій України та Росії планується на 21 березня.

Нагадаємо, що четвертий раунд переговорів української та російської делегацій з пошуку миру відбувся 14 березня. Позиція агресора пом'якшала, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.

Раніше вже інший учасник української переговорної делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що переговори з РФ про припинення війни можуть тривати кілька тижнів, хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою".

Водночас Швейцарія заявила про готовність стати посередником і організовувати можливі переговори між Москвою та Києвом на своїй території. Країна також планує допомогти відновити те, що руйнують російські окупанти.

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