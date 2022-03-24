Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в російській агресії проти України.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
"На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в російській агресії проти України", - розповіли у Генштабі.
За даними ЗСУ, за наявними даними, поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до 4 БТГр зі складу збройних сил Республіки Білорусь.
Нагадаємо, Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну. Однак небезпека й досі зберігається.