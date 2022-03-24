На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Зберігається ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в російській агресії проти України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в російській агресії проти України", - розповіли у Генштабі.

За даними ЗСУ, за наявними даними, поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до 4 БТГр зі складу збройних сил Республіки Білорусь.

Нагадаємо, Пентагон не бачить готовності білоруських військ до вторгнення в Україну. Однак небезпека й досі зберігається.

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