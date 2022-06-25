Наразі у РФ ідуть активні обговорення подальших дій, зокрема вирішується питання тимчасово окупованих територій.

У Росії звучать дві "граничні" дати завершення війни проти України. Вони пов'язані з внутрішніми російськими подіями.

За словами представника Головного управління розвідки України Вадима Скібіцького, зокрема, йдеться про загальнонаціональні вибори у РФ та 100-річчя створення Радянського Союзу, сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

Скібіцький зазначив, що наразі у Кремлі йдуть активні обговорення подальших дій, зокрема щодо тимчасово окупованих територій України.

У ГУР вважають, що Кремль хоче завершити війну до 11 вересня, коли у країні відбудеться голосування. Зокрема, керівництво РФ вже говорить про проведення псевдореферендумів у східних та південних регіонах України, тимчасово контрольованих ворогом.

"Усе це політтехнологи Російської Федерації зараз пропрацьовують, йде активне вивчення наших територій, соціальної ситуації і що з ними робити загалом – інтегрувати чи не інтегрувати. Це питання дилемне", – говорить Скібіцький.

Разом з тим, за його словами, ще однією важливою датою для РФ є 100-річчя з дня створення СРСР - 30 грудня.

"Але весь подальший розвиток подій залежатиме від того, який успіх вони будуть мати, і наскільки ми не дамо реалізувати їхні плани", – підсумовує представник ГУР.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. Бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

Вас також можуть зацікавити новини: