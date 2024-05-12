За його словами, на основі їхнього досвіду планують реструктуризувати американські загони.

Очільник Командування Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки Браян Фентон припустив, що в Україні діють британські спецпризначенці.

В інтерв'ю агентству AP генерал-лейтенант розповів про плани реструктуризації загонів "зелених беретів" на основі уроків, отриманих від британського спецназу в Україні. За його словами, війна стає більш високотехнологічною, тому може виникнути потреба у поповненні загонів кібер-експертами, пілотома ВПС або криптологами.

"Ці ідеї виникли на основі уроків, винесених з досвіду, отриманого в Україні, в основному очима наших британських партнерів зі спеціальних операцій. Вони не лише зробили це у своїх формуваннях, але й дуже швидко зрозуміли, що їм потрібні інші елементи їхніх об'єднаних сил", - цитує його Business Insider. Відео дня

Фентон сказав, що британські спецназівці потребували порад пілотів Королівських ВПС щодо експлуатації безпілотників та військово-морського персоналу, "щоб допомогти їм зрозуміти спосіб навігації корабля в Чорному морі".

У британському Міністерстві оборони відомвилися коментувати ці слова. "Це давня політика урядів, що змінювали один одного, не коментувати діяльність британського спецназу", - відповіли журналістам.

Британські війська в Україні: що відомо

Велика Британія активно допомогає Україні у війні, надсилаючи військову допомогу та навчаючи українських військових на своїй території.

Лондон неодноразово заявляв, що не буде відправляти свої війська в Україну, оскільки це стане "мішенню" для Путіна. Водночас екс-міністр оборони Бен Воллес вважає, що категорично відмвовлятися від цього не варто.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що британські та французькі військові перебувають в Україні для роботи з далекобійними ракетами, які вони передали ЗСУ. Велика Британія спростовувала його слова.

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