Інших деталей речник Міноборони США не повідомив.

Війська приватної військової компанії "Вагнер" все ще знаходяться на території України.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки генерал Патрік Райдер, пише CNN. "Але з точки зору їх специфічного характеру і того, чи можуть вони рухатися чи не рухатися, я не збираюся здогадуватися", - додав він.

Також Райдер додав, що Штати не вносили жодних змін до свого угруповання Збройних сил після заколоту в Росії. "Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, зажадало б від нас будь-яких примусових коригувань", - додав спікер Пентагону.

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Заколот у Росії: наслідки для"Вагнера"

Як відомо, після того як ватажок найманців Євген Пригожин згорнув свій "похід на Москву" йому пообіцяли, що закриють проти нього кримінальну справу. У Кремлі тоді заявили, що він "піде в Білорусь".

На російському телебаченні сказали, що в такій ситуації "юридичні норми йдуть лісом". Однак, за даними російських ЗМІ, кримінальну справу про заклик до збройного заколоту так і не закрили.

Позавчора Путін випустив нове звернення до росіян. Диктатор заявив, що "вагнерівці" теж патріоти Росії, тому їм надають вибір - підписати контракти з Міноборони РФ або піти в Білорусь.

Тим часом російські журналісти заявили, що на території РБ нібито почали будувати військовий табір для "вагнерівців". При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала цю інформацію.

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