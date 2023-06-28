Війська приватної військової компанії "Вагнер" все ще знаходяться на території України.
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки генерал Патрік Райдер, пише CNN. "Але з точки зору їх специфічного характеру і того, чи можуть вони рухатися чи не рухатися, я не збираюся здогадуватися", - додав він.
Також Райдер додав, що Штати не вносили жодних змін до свого угруповання Збройних сил після заколоту в Росії. "Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, зажадало б від нас будь-яких примусових коригувань", - додав спікер Пентагону.
Заколот у Росії: наслідки для"Вагнера"
Як відомо, після того як ватажок найманців Євген Пригожин згорнув свій "похід на Москву" йому пообіцяли, що закриють проти нього кримінальну справу. У Кремлі тоді заявили, що він "піде в Білорусь".
На російському телебаченні сказали, що в такій ситуації "юридичні норми йдуть лісом". Однак, за даними російських ЗМІ, кримінальну справу про заклик до збройного заколоту так і не закрили.
Позавчора Путін випустив нове звернення до росіян. Диктатор заявив, що "вагнерівці" теж патріоти Росії, тому їм надають вибір - підписати контракти з Міноборони РФ або піти в Білорусь.
Тим часом російські журналісти заявили, що на території РБ нібито почали будувати військовий табір для "вагнерівців". При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала цю інформацію.