За її словами, юридичні норми - не заповіді христові.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян пояснила закриття справи проти ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина тим, що в деяких ситауціях юридичні норми можуть "йти лісом".

В ефірі російського Першого каналу пропагандистка, яка зберігала мовчання протягом усіх подій, відповіла обуреним росіянам, які називають закриття справи за статтею про "збройний заколот" насмішкою над юридичними нормами.

"Я просто хочу нагадати, що юридичні норми - це не заповіді христові і не скрижалі мойсеєві. Юридичні норми пишуть люди. Люди пишуть їх для того, щоб вони захищали правопорядок і стабільність в країні. І якщо в якихось виняткових, критичних випадках виходить так, що юридичні норми перестають виконувати свою функцію захисту правопорядку і стабільності, а виконують функцію зворотну, то вони "йдуть лісом", - заявила вона.

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Також Симоньян сказала, що у Росії був вибір "між поганим і жахливим". "Так буває в житті", - додала вона.

Справа проти Пригожина: що відомо

23 червня Пригожин звинуватив Міноборони РФ в атаці позицій його найманців і оголосив про марш "на Москву".

Путін назвав це зрадою і "ударом" в спину, проти найманця порушили кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту і його організації. Йому загрожувало покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 12 до 20 років.

Увечері 25 червня стало відомо, що Пригожин провів переговори з Лукашенком і вони вирішили не розв'язувати "криваву бійню"

Незабаром у прес-службі Кремля оголосили, що кримінальну справу буде закрито, а Пригожин "піде в Білорусь". Також Москва пообіцяла, що "вагнерівців" не переслідуватимуть.

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