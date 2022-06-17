Також експерт назвав області, які опиняться під загрозою у разі такого розвитку подій.

Якщо Олександр Лукашенко наважиться напасти на Україну, то це загрожує військовими діями чотирьом областям - Волинській, Рівненській, Тернопільській та Львівській.

Про це у коментарі "24 каналу" сказав військовий експерт Олег Жданов.

Експерт наголосив, що метою ймовірного вторгнення Білорусі в Україну може бути спроба зупинити постачання західної зброї для ЗСУ.

Жданов додав, що спроба нападу на захід України означатиме смерть для білоруської армії і не факт, що їй вдасться зупинити постачання західної зброї.

"Справа в тому, що навіть якщо вони об’єднають зусилля з російськими загарбниками, але не припинять поставки західного озброєння в Україну, то вони загинуть там разом з окупантами", - пояснив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях в разі вторгнення з території Білорусі.

А сьогодні Олександр Лукашенко пригрозив ударами по українських містах у разі, якщо ЗСУ атакують Мозир Гомельської області, де росіяни розмістили військову базу для ударів по Україні.

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