На цей час відомо про одного постраждалого.

В ніч на 21 липня російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300, завдавши значних руйнувань.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Близько 03:05, 21 липня, російські окупанти випустили по місту сім ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів", - зазначив він.

За його словами, на цей час відомо про одного постраждалого, більш детальна інформація уточнюється.

Поблизу Миколаєва окупанти завдавали удари по селу Лимани (зруйновані житлові будинки, господарські споруди, постраждалих немає), між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм (загорілися поля з зерновими, постраждалих немає).

Крім цього, 20 липня, внаслідок ворожого обстрілу зайнялася хвойна підстилка та лісові насадження у Галицинівській громаді.

Численні обстріли зафіксували у Баштанському районі області. Зокрема, були "прильоти" у селах Червона Долина та Широке. В останньому внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий.

Також вночі обстрілювали Баштанську громаду, є "прильоти" по селах, частина ворожих снарядів не розірвалася, інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли Березнегуватської громади, за минулу добу вони спричинили загоряння сухої трави та чагарників.

"Під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється", - заявив Кім.

Як писав УНІАН, вночі міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві лунають потужні вибухи.

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