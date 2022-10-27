Руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, постраждалих немає.

Цієї ночі російські окупанти атакували зі "Смерчів" околиці Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч". Постраждалих немає. Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури", - написав він.

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Також Старух повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа, яка була вчасно ліквідована співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо ворог вже приречений", - наголосив голова Запорізької ОВА.

Ситуація на фронті сьогодні

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах семи населених пунктів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по противнику.

Водночас противник завдав 18 авіаційних та чотири ракетні удари по території України. Зокрема, вночі Росія атакувала Київську область. Ворог завдав удару по одній із громад області. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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