На сході від Мелітополя виникла пожежа.

В ніч на 21 липня в захопленому росіянами Мелітополі у Запорізькій області було чути вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка", - зазначив він.

Мер Мелітополя зауважив, що чекає на більш детальну інформацію, та показав фото з місця, де можна побачити червону заграву над населеним пунктом.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під контролем військ РФ з 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

12 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що, за інформацією місцевих мешканців, у Мелітопольському районі палає захоплена окупантами база військової частини.

У окупантів виникли проблеми із запасами крові на тлі вибухів військової бази на місцевому аеродромі.

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