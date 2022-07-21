Він наголосив, що окупанти майже не випускають людей з Мелітополя, навмисно утворюючи скупчення цивільних, аби створити з них "живий щит" та завадити контрнаступу ЗСУ.

У Мелітополі російські війська перешкоджають виїзду людей з окупованого міста. За пропуск через блокпост вони вимагають "хабарі".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, наразі близько 60 тисяч людей досі проживають в окупованому РФ Мелітополі.

Мер наголосив, що точні цифри порахувати складно, але у місті складна гуманітарна і безпекова ситуація. Люди масово хочуть виїхати, але окупанти майже нікого не випускають.

"Біля Василівки було понад 700 авто мирних жителів, які хотіли евакуюватись. Однак росіяни зупинили їх" - повідомив мер.

За словами Федорова, були дні, коли загарбники пропускали 4 автівки, були дні, коли 70.

За проїзд без черги через Василівку окупанти вимагають "хабарі". За словами Федорова, це коштує від 100 до 500 доларів. Загарбники ретельно обшукують людей, крадуть речі та цінності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни бояться опору населення, яке наростає на півдні України.

Зазначимо, стало відомо, що в Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії, проте в рублях і половина купюр виявилася фальшивою. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.

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