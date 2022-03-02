Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій.

Служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомила, що близько опівночі українська ППО знищила два російські винищувачі СУ-35С.

На Київщині між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С зав'язався повітряний бій.

"В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені! Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр"", - повідомляє служба зв'язків.

На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили України втратили один МіГ-29. Пілота шукають.

"Так, сьогодні ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності", - додали в командуванні.

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