І як це вийшло за часів суворих санкцій?

Розвинені держави світу почали вводити санкції проти Російської Федерації з самого початку її вторгнення в Україну. Наприклад, нещодавно Великобританія ввела ще один пакет обмежень для олігархів з РФ. Однак нещодавно надійшли не найприємніші новини. Виявляється, не всі санкції дотримуються. У Мережу потрапило відео з розповіддю від польського водія. Він повідомив, що через польсько-білоруський кордон проїжджають десятки і сотні фур з продукцією. Транспорт їде з Німеччини в Росію і перевозить різноманітну продукцію.

Ось що розповів чоловік на відео нижче: "Пані та панове, дивіться. Перетин кордону "Кукуріка", на якому стоять великі черги вантажівок на російській і білоруській реєстраціях. На запитання до водіїв, що вони везуть, вони відповідають: "Військова таємниця". І не відповідають прямо. Їжа, ліки, обладнання, запчастини ... тобто до наших ворогів, проти яких бореться весь світ, їдуть товари з Європи. Запитав: "Де був завантажений товар?" Відповідь була: "У Німеччині".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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