Андрій Єрмак висловив співчуття родичам актриси.

Вчора, 17 березня, стало відомо про загибель 67-річної заслуженої актриси України Оксани Швець. Жінка загинула внаслідок обстрілів російськими окупантами.

Сьогодні ж керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив співчуття її родичам, а також твердо заявив, що перемога в цій страшній війні все одно буде за Україною.

"Ворог намагається знищити культуру і колір української нації. У них не вийде цього зробити. Тому що злочинці завжди програють тим, на чиєму боці правда. З холодним розумом ми переможемо у війні за незалежність", - написав Єрмак.

Нагадаємо, Оксана Швець виступала на сцені 42 роки. Столичним шанувальникам театру відома за виставами "Поступися місцем" і "Зачарований".

Крім того, під час боїв за Ірпінь російські терористи вбили актора Пашу Лі. На початку війни хлопець вступив до лав територіальної оборони.

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