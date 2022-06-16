Вибухи чули навіть в обласному центрі.

Напередодні ввечері російські окупанти обстріляли прикордонне містечко Глухів Сумської області.

Як повідомили в оперативному командуванні "Північ", зафіксовано три пуски ракет з ворожих гвинтокрилів.

"Нажаль, за попередніми даними, є втрати серед місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив очільник Військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький, цей обстріл - не єдиний за останню добу.

"Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження - згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі", - йдеться в Телеграм-каналі Живицького.

Крім того, близько п'ятої ранку 16 червня ворог завдав ракетного авіаудару по Краснопільській громаді.

"Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється", - повідомив керівник ОВА.

Як повідомляв УНІАН, напередодні російські війська завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області.