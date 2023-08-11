Задля прикриття своїх дій окупанти посилюють обстріли.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк зазначає, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи на півдні активізувалися на островах і в протоках, і пояснює, що вони там роблять. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо дій ворожих ДРГ на півдні.

"Вони зараз підвищили свою активність саме на складній ділянці місцевості, скадній географічно, - там, де острови і протоки. І намагаються ротувати свій особовий склад, намагаються розвідати задуми Сил оборони", - розповіла Гуменюк.

Речниця додала, що зокрема для того, аби прикривати свої дії, окупанти посилюють обстріли. "Населені пункти, ближчі до дельти, вчора потерпати якнайбільше", - сказала вона.

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Так, потужно було обстріляно Білозерку, де поранень зазнали восьмеро цивільних осіб. Гуменюк зауважила, що характерним є те, що загарбники б’ють по місцях скупчення людей.

Діяльність ворожих ДРГ

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що протягом липня в смузі відповідальності північного оперативно-стратегічного угруповання військ було виявлено та знищено чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп противника.

Окупанти пробиралися в темну пору доби. Це відбулося на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.

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