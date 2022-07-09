Також в результаті ракетного удару поранено трьох людей.

Рятувальники завершили обстеження території Інгулецького району Кривого Рогу, який вранці зазнав ворожого ракетного удару, там пошкоджено півтора десятки житлових будинків, загинули двоє цивільних, ще трьох осіб поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

"Надважкий день. Сьогодні РФ вбила ще двох цивільних мешканок Дніпропетровщини. Внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району одна жінка загинула на місці, пізніше молода дівчина померла в лікарні від отриманих поранень. Ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення", - розповів він.

За даними Лукашука, що внаслідок удару в будинках пошкоджено фасади, вікна, балкони, зазнали ушкоджень також чотири автівки, одна з них вигоріла вщент. Пошкоджено газову мережу – наразі витік газу ліквідовано, та електричну підстанцію - відключення споживачів не було.

За словами Лукашука, на місці рятувальники також знайшли два касетні елементи від реактивної системи залпового вогню, їх вже ліквідовано.

Крім того, надвечір ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі.

"Було три "прильоти". Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо – без жертв", - зазначив голова облради.

Щодо інших територій області він повідомив, що після вчорашнього обстрілу Нікопольського району співробітники ДСНС виявили понад десять воронок і безпечні уламки від "Градів". Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, вранці 9 липня окупанти обстріляли Інгулецький район міста - запустили 10 ракет "Торнадо-С". В результаті обстрілу загинула 41-річна жінка. Двох людей було госпіталізовано, серед них дівчина 2002 року народження.

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