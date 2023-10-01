Ворожі безпілотники - непроста ціль, зазначив спікер командування Повітряних сил української армії.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому дрони-камікадзе "Шахед" не завжди збиваються.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, говорячи про нічну атаку російських окупантів по території України. Ігнат зауважив, що "Шахеди" можуть летіти на доволі значні відстані. "Як би там хто не казав, що вони примітивні, - ні, це високоточна зброя, яка летить далеко і б’є точно. Тому треба їх знищувати", - сказав він.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що цього разу ворог спрямував "Шахеди" різними маршрутами задля максимального розосередження уваги української протиповітряної оборони та завдання якомога більших збитків.

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"Промислові об’єкти… Економіка теж під прицілом ворога. Вони намагаються нищити нашу державу зсередини", - зауважив Ігнат.

Говорячи про те, як саме ворог запускає дрони, він зазначив: "Там кілька хвиль, вони можуть поспіль випустити всі… "Шахеди" можуть вилетіти, одна група, - по колу облітати, друга вилетить трішки пізніше, але полетить напрямку. Таким чином об’єкт буде атакований з обох сторін одночасно". Ігнат додав, що усе це прораховується при плануванні ударів.

Також на запитання, чому деякі "Шахеди" не збиваються, речник зауважив, що ця ціль "непроста", малопомітна та малорозмірна.

"Тобто швидкість невисока. Маленька швидкість - це проблема. Для того, щоб виявляти її (ціль - УНІАН)… Ми розуміємо, що ворог буде удосконалювати як "Шахеди", так і інше озброєння, використовуючи ті самі композитні матеріали, що робить їх менш помітними для радіолокаційних станцій", - сказав Ігнат.

Він додав, що росіяни роблять своє озброєння стійкішим до засобів радіоелектронної боротьби.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у ПС ЗСУ заявили, що у ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Усього було зафіксовано пуски близько 30 ударних дронів, з яких знищено було 16.

Атака здійснювалася з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ та Курськ - Росія).

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