Воєнні злочини російських окупантів на Київщині засудили 45 країн світу.
Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, страти цивільних російськими військовими задокументовані та оприлюднені у всіх провідних міжнародних медіа. А також були продемонстровані на весь світ під час засідання Ради безпеки ООН після виступу президента України.
"Воєнні злочини РФ у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київщини засудили офіційні представники 45-ти країн на рівні глав держав, глав урядів, парламентів та зовнішньополітичних відомств, а також найбільш авторитетні міжнародні організації, такі як ООН, ЄС, НАТО та ОБСЄ. Європейський Союз увів 5-й пакет економічних санкцій проти РФ", - зазначив Монастирський.
Нагадаємо, у КМДА повідомили, скільки мирних киян стали жертвами російської агресії.