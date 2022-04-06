За його словами, страти цивільних російськими військовими задокументовані та оприлюднені у всіх провідних міжнародних медіа.

Воєнні злочини російських окупантів на Київщині засудили 45 країн світу.

Про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, страти цивільних російськими військовими задокументовані та оприлюднені у всіх провідних міжнародних медіа. А також були продемонстровані на весь світ під час засідання Ради безпеки ООН після виступу президента України.

"Воєнні злочини РФ у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київщини засудили офіційні представники 45-ти країн на рівні глав держав, глав урядів, парламентів та зовнішньополітичних відомств, а також найбільш авторитетні міжнародні організації, такі як ООН, ЄС, НАТО та ОБСЄ. Європейський Союз увів 5-й пакет економічних санкцій проти РФ", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, скільки мирних киян стали жертвами російської агресії.

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