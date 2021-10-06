Тренування з завдання умовних ракетних ударів відбувалося в умовах, максимально наближених до бойових.

Екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойове чергування на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом здійснили марш, зайняли вогневі позиції та відпрацювали точне наведення на цілі.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Тренування з завдання умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в умовах, максимально наближених до бойових.

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань розрахунки ТРК "Точка-У" продемонстрували вмілі дії з підготовки вихідні даних для ракетної стрільби, переведення комплексів з похідного положення в бойове, а також перевантаження ракети з транспортно-заряджаючої машини на пускову установку.

"Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника", – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, задля виходу з-під можливого удару військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об'єктах і командних пунктах.

Крім того, бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

"Підрозділи, що несуть бойову службу на південному напрямку, системно займаються підвищенням бойових спроможностей та постійно готові до дій за призначенням", – підкреслив Наєв.

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Автор: Віолетта Орлова