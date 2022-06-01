Росія довго готувалася до війни і створила умови з оточення України, а ЗСУ потрібно оборонятися на величезному фронті – це тисячі кілометрів.

Україна фактично в оточенні і ми всі в котлі, тому ЗСУ треба вести оборону з усіх боків, крім невеликої частини західного кордону.

Про це ТСН розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

За його словами, потрібно подивитися на карту і зрозуміти, що Росія довго готувалася до війни, створила військово-стратегічні умови з оточення України, а ЗСУ потрібно оборонятися на величезному фронті – це тисячі кілометрів.

"Ми повинні розуміти, що це дуже важка інтенсивна війна. Українська армія зараз кожну хвилину і секунду здійснює подвиг, не дозволяючи російським загарбникам просуватися вглиб території України", – пояснив експерт.

Самусь зазначив, що успіхів у Росії немає. Вони реально розраховували взяти Київ через кілька годин, як і Харків, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Слов'янськ. У п'ятницю, 3 червня, буде вже 100 днів війни, і нічого у них не вийшло. Ті темпи, якими вони просуваються на Донбасі, втрати, які вони несуть - це не успіхи.

"Головне завдання - найбільше знищити російських загарбників, солдатів, їх техніки. Тому ми і говоримо постійно, що нам потрібно більше потужного, далекобійного і високоточного озброєння і боєприпасів, артилерії та авіації. Тому що, врешті-решт, ця війна буде наближатися до завершення, коли Росія почне дійсно відчувати реальні проблеми в особовому складі і техніці. Збереження життів українських військових - це грамотна і вміла оборона і наступ. Росіяни діють зовсім по-іншому, кидаючи в це пекло без розбору людей і техніку. Ми бачимо їх втрати", - сказав Самусь.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що РФ хоче заморозити війну в Україні та зафіксувати нову лінію розмежування, переконавши Європу змусити Україну погодитися на "Мінськ-3" або "Стамбул-1".

Вас також можуть зацікавити новини: