Наразі Росія вже не має такої кількості ракет як минулого року, однак працює над нарощуванням виробництва дронів, зазначили у Повітряних силах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку України до російських обстрілів восени. Україна продовжує зміцнювати захист неба напередодні можливих обстрілів, повідомив він в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, водночас РФ також працює над збільшенням обсягів виробництва безпілотників, й нічна атака по Одеській області є тому підтвердженням. "Ми зміцнюємо наші повітряні сили, всі Сили оборони України зміцнюють свою ППО, "мале" ППО. Зрозуміло, що ППО малого радіуса дії не має такої великої дистанції для знищення повітряних цілей, однак якщо його буде більше, то й результат буде кращим", - сказав він.

Речник Повітряних сил ЗСУ нагадав, що того року РФ розпочала масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру з вересня. З 11 вересня 2022 року по 9 березня 2023 року було знищено 750 російських крилатих ракет і приблизно таку саму кількість ударних дронів.

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Він також уточнив, що наразі Росія вже не має такої кількості ракет як минулого року, однак працює над нарощуванням виробництва дронів.

"Я думаю, що весь народ готовий. Думаю, енергетики теж підготувалися до можливих таких негативних сценаріїв. Й протиповітряна оборона, безумовно. Нагадаю, рік тому ми взагалі не мали західних засобів… середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші NASAMS та IRIS і те - у дуже обмеженій кількості… На сьогодні ми маємо таке різноманіття засобів ППО, якого немає у всьому світі", - додав Ігнат.

За його словами, українські зенітники через це жартують про "вінегрет із ППО". Адже усі західні засоби протиповітряної оборони, які отримала Україна, доповнюють вже наявну в Україні радянську техніку та системи. Зокрема, йдеться про системи С-300, С-125, Бук-М1, які є на озброєнні української армії і також збивають ворожі цілі.

"Увесь цей вінегрет чи солянка як-то кажуть, працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо. Адже країна велика й доводиться локально організовувати ППО, захищаючи об'єкти, міста та стратегічні державні об'єкти", - уточнив Ігнат.

Він вважає, що наявні в України наразі сили ППО могли б доповнити сучасні західні винищувачі F-16, які б здійснювали прикриття з повітря та перехоплювали ворожі цілі на підступах, знищуючи й крилаті ракети, й дрони окупантів.

Війна в Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Росія атакувала південь Одещини кількома хвилями безпілотників Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямків. Українська протиповітряна оборона знищила 22 із 25 запущених росіянами дронів.

Внаслідок атаки є влучання в припортову інфраструктуру регіону, виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також відомо про двох постраждалих цивільних - співробітників порту, їх госпіталізували.

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