Знищено 27 одиниць ворожої техніки.

Сили оборони на Таврійському напрямку протягом доби знищили понад дві роти окупантів та майже 30 одиниць техніки, повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку у Facebook.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони на цьому напрямку протягом доби виконали 881 вогневе завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати противника на Таврійському напрямку складають більше двох рот. Також знищено та пошкоджено 27 одиниць ворожої ОВТ. Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України", - йдеться у повідомленні.

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Останні втрати окупантів

За минулу добу сили оборони ліквідували понад 600 російських окупантів. Також було знищено чимало ворожої техніки - зокрема, 4 танки, 4 бойові машини піхоти, 12 артилерійських систем і 10 безпілотників.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили сім станцій РЕБ, ЗРК, РЛС та склад боєприпасів.

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