Ця кількість складається переважно зі спеціальних підрозділів північнокорейської армії.

Розвідка Нідерландів підтвердила, що РФ перекинула щонайменше півтори тисячі північнокорейських військових для участі у війні проти України.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Reuters. "Ми очікуємо, що війська будуть здебільшого розміщені в Курській області РФ і складатимуться переважно зі спеціальних підрозділів північнокорейської армії", - деталізував Брекельманс.

Міністр додав, що перше розгортання було способом для Кремля перевірити війська КНДР і оцінити реакцію світу.

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Видання зазначило, що Кремль не спростував заяви США про те, що Північна Корея відправила війська в Росію, що Захід розцінює як серйозну ескалацію.

Солдати КНДР на війні проти України

Північна Корея має намір відправити в РФ додаткові війська, повідомило видання Bloomberg. Такими даними з союзниками поділилася розвідка Південної Кореї, яка стежить за процесами, пов'язаними з перекиданням сил.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що перші підрозділи військ КНДР уже прибули в зону бойових дій у Курській області РФ. Загалом же в РФ уже прибуло близько 12 тис. військових КНДР.

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