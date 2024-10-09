Також українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки.

Триває повномасштабна війна Росії в Україні, й Сили оборони протягом минулої доби знешкодили 1 150 російських загарбників, повідомляє Генштаб.

Загалом же з 24 лютого 2022 року втрати окупантів на українській землі вже досягли позначки в 664 120 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки, зокрема:

танків - 8 944 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 17 751 (+11);

артилерійських систем - 19 222 (+19);

РСЗВ - 1 223 (+0);

засоби ППО - 973 (+0);

літаків - 368 (+0);

гелікоптерів - 328 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 16 718 (+31);

крилаті ракети - 2 618 (+0);

кораблі /катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Також, українські захисники знищили 26 240 (+55) одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога, а також 3 385 (+12) одиниць спеціальної техніки загарбників.

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Крім того, у Генштабі додали, що через постійні надходження уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Зокрема, йдеться про БпЛА та літаки.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали в Генштабі.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Напередодні стало відомо, що Сили оборони уразили склад КАБів та боєприпасів ворога у Брянській області. Зокрема, на складі знаходилися і снаряди з КНДР. Частина боєприпасів лежала під відкритим небом.

Тим часом видання Bloomberg відзначає, що Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо умов для завершення війни. Журналісти також додають, що наразі в НАТО шукають варіанти для завершення бойових дій в Україні.

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