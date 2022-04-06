Знищили техніку ворога військові 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Українські військові 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.

Як йдеться у повідомленні Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, охорону підрозділу РЕБ здійснювали військовослужбовці однієї з бригад Спеціального призначення Головного управління Генерального штабу ЗС РФ.

"Народжені перемагати" — саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", - повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, за добу полк "Азов" у Маріуполі знищив склад з боєприпасами ворога і підбив 2 танки. Російські окупанти почали застосовувати в місті фосфорні боєприпаси.

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