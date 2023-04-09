Терорист нарешті визнав, що "м'ясорубка" у Бахмуті і в районі Авдіївки для РФ "виходить в дуже великий мінус".

Терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) визнав, що останні півроку РФ зазнає тільки суцільних поразок. На цьому тлі бойовик задумався про майбутнє російського президента Володимира Путіна.

У своєму блозі Гіркін назвав Путіна "за фактом ще лідером нації", "поки він не помре або його не скинуть".

Злочинець скаржиться, що іншого президента у росіян немає, і що Путін "сам створив таку чудову систему": "Віце-президента у нього немає, на посаді керівника Держдуми п*дераст, божевільна бабуся - на посаді Сенату... Всі фігури, які формально можуть його замінити у разі "не дай Бог чого" - вони всі або взагалі не популярні, або анекдотичні. Він сам це зробив".

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Гіркін відкинув будь-які "миротворчі операції" російських військ, оскільки у РФ "велика війна з величезними втратами".

"Тому коли деякі ідіоти накручують цифри втрат українців, вони не думають, які думки виникають щодо наших власних втрат, враховуючи, що останні півроку ми зазнаємо одних суцільних поразок насправді. Серйозних поразок", - додав терорист.

Він нарешті визнав, що "м'ясорубка" у Бахмуті і в районі Авдіївки для РФ "виходить у дуже великий мінус" у порівнянні з противником: "Це казки, що ми "перемелюємо" українську армію, вона теж "перемелює" нас".

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабної війни РФ втратила в боях вже 178 150 тисяч своїх військових. Зараз втрати Росії поповнюються в тому числі шляхом безглуздих штурмів Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

Як зазначив експерт Олександр Коваленко, Путін кинув у Бахмут вже професійні війська: вони йдуть за "вагнерівцями", а потім самі опиняються під артилерійським і мінометним вогнем з нашого боку.

Раніше ЗСУ показали наслідки одного з таких "м'ясних" штурмів окупантів - все поле в трупах російських солдатів.

У звіті ORYX підтверджується знищення не менш як 10 тисяч одиниць техніки РФ за весь час повномасштабної війни. Понад 2 тисячі одиниць вдалося захопити українським силам.

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