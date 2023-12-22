Українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Втрати Росії в Україні за добу на Таврійському напрямку за добу величезні - ліквідовані понад 500 супротивників.

Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. За його словами, на таврійському напрямку ворог завдав 17 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 61 бойове зіткнення та здійснив 1056 артобстрілів.

Водночас українські захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. "Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 528 осіб", - повідомив Тарнавський.

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Крім того, знищено 15 одиниць військової техніки. Зокрема, йдеться про 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 2 артилерійські системи, 2 БПЛА, 4 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки. Ще 14 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Важливі новини про ситуацію на фронті та втрати ворога на 22 грудня 2023 року

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу відбили загалом 99 атак російських загарбників на усій ділянці фронту. Українські воїни продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Українські військові за минулу добу, 21 грудня, ліквідували ще 1080 російських окупантів на фронті. Крім того, знищено багато техніки супротивника, у тому числі 5837 танків.

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