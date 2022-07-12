У нашій країні знищений командир 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії російської армії, поділився Генштаб ЗСУ.

В Україні знищені три полковники російської армії - Олексій Горобець, Канат Мукатов та Олексій Авраменко.

Авраменко був заступником командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії з військово-політичної роботи, йдеться на сторінці в Facebook Збройних сил України.

За його даними, Горобець був командиром 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а Мукатов - заступником командира цього ж військового формування.

"Зустрічайте нових ексклюзивних російських окупантів, які заблукали "на навчаннях", але вже правильно повернулися додому...", - пожартували в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого без оголошення війни - Кремль назвав дії сил РФ в нашій країні спецоперацією, зокрема, для "денацифікації" та "демілітаризації".

Супротивники били як по військових, так і по цивільних об'єктах. Лише в одному Маріуполі Донецької області загинули понад 20 тисяч осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. Станом на 12 липня на нашій землі ліквідовано приблизно 37 470 ворогів.

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