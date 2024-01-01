Збройні сили України за минулу добу знищили 780 окупантів, загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення перетнули нову кругленьку позначку і становлять вже 360 тисяч 010 осіб. Про це йдеться у оновлених даних Генштабу.
Також Сили оборони за минулу добу перетворили на металобрухт чимало ворожої техніки.
- 6 танків (5983 з початку війни),
- 17 бойових броньованих машин (11087),
- 18 артилерійських систем (8482),
- 2 засоби ППО (625),
- 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6657),
- 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11330),
- 9 одиниць спеціальної техніки (1277).
Також з початку вторгнення окупанти втратили 943 РСЗВ, 329 літаків, 324 гелікоптери, 1709 крилатих ракет, 23 кораблі /катери, 1 підводний човен.
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Ситуація на фронті в новорічну добу
Протягом доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському напрямку, де відбулося 18 атак, та на Херсонському, де загарбники здійснили 13 штурмів.