За минулу добу ЗСУ знищили ще 780 окупантів.

Збройні сили України за минулу добу знищили 780 окупантів, загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення перетнули нову кругленьку позначку і становлять вже 360 тисяч 010 осіб. Про це йдеться у оновлених даних Генштабу.

Також Сили оборони за минулу добу перетворили на металобрухт чимало ворожої техніки.

6 танків (5983 з початку війни),

17 бойових броньованих машин (11087),

18 артилерійських систем (8482),

2 засоби ППО (625),

66 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6657),

38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (11330),

9 одиниць спеціальної техніки (1277).

Також з початку вторгнення окупанти втратили 943 РСЗВ, 329 літаків, 324 гелікоптери, 1709 крилатих ракет, 23 кораблі /катери, 1 підводний човен.

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Ситуація на фронті в новорічну добу

Протягом доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському напрямку, де відбулося 18 атак, та на Херсонському, де загарбники здійснили 13 штурмів.

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