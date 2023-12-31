Знищено 150 артилерійських систем та 119 танків.

За останній тиждень 2023-го року знищено понад 6 тисяч російських загарбників і тисяча одиниць озброєння.

"За тиждень з 25 по 31 грудня Силами оборони України знищено близько 6040 осіб особового складу противника", - повідомив перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

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119 танків;

181 бойова броньована машина;

150 артилерійських систем;

11 РСЗВ;

12 установок ППО;

270 одиниць автотехніки;

39 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українськими захисниками знищено три літака, корабель, 94 ракети та 187 БпЛА.

Загалом за тиждень знищено 1066 одиниць озброєння та військової техніки російських окупантів.

Втрати Росії в Україні станом на 31 грудня 2023 року - останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати Російської Федерації від 24 лютого 2022 року й до сьогодні становлять приблизно 359 230 окупантів.

За оцінкою британської воєнної розвідки, у 2023 році середні щоденні втрати росіян в особовому складі, убитими та пораненими, зросли до майже 300 на день, що більше, ніж у 2022 рік. Якщо темпи втрат Росії на війні в Україні збережуться, загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч чоловік особового складу до 2025 року.

Водночас, Росії ймовірно знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних і досвідчених підрозділів.

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