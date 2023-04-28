Відзначається, що найбільші втрати росіяни несуть в районі Бахмута.

Журналісти оновили втрати Російської Федерації в Україні. Встановили імена 21 700 російських військовослужбовців, загиблих станом на 28 квітня.

За інформацією російської служби ВВС, в список потрапляють тільки ті росіяни, чию смерть встановили з відкритих джерел. Зазначається, що реальні втрати можуть бути набагато більшими.

Так, за два тижні встановили імена ще 1249 загиблих в Україні російських солдатів. При цьому третина втрат армії РФ - це ті росіяни, які до 24 лютого 2022 року не мали жодного стосунку до армії. Найчастіше це добровольці, мобілізовані, ув'язнені та свіжі найманці так званих "приватних військових компаній".

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Також найбільші втрати російські окупанти несуть в районі Бахмута, в тому числі й серед мобілізованих.

Крім того, серед ліквідованих за 14 місяців є й еліта ЗС РФ - бійці спецназу ГРУ та Росгвардії, десантники, морські піхотинці та військові пілоти.

"Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано в Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обстановку на цвинтарях у більш ніж 65 російських населених пунктах за останні 14 місяців", - йдеться в матеріалі.

Krim toho, sered likvidovanykh za 14 misyatsiv ye i elita ZS RF - biytsi spetsn

Втрати Росії в Україні станом на 28 квітня - остання інформація

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 28 квітня українські військові ліквідували близько 189 460 російських солдатів і найманців. Лише за добу 27 квітня наші захисники знищили 540 російських окупантів.

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