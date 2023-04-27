У судах вже понад 1000 справ через відмову йти на фронт.

У Росії цієї весни у військових судах почали фіксувати різке зростання кримінальних справ проти солдатів, які не хочуть брати участь у бойових діях в Україні.

Як пише "Медіазона", з початку мобілізації, яка стартувала в РФ восени 2022 року, всього до російських судів надійшло 1064 таких справи.

"Різке зростання кількості "мобілізаційних" справ розпочалося у березні цього року - за місяць до судів надійшло майже 400 справ. Дані за неповний квітень показують, що потік подібних справ не скорочується", - додали у виданні.

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За даними журналістів, переважну більшість кримінальних справ порушили за статтею самовільне залишення частини під час мобілізації (стаття 337 КК РФ). Усього до судів надійшла 951 справа, з яких за 586 вже винесли рішення. Далі за популярністю йдуть справи про невиконання наказу під час мобілізації (стаття 332 КК). Їх у судах уже 52.

Більшість судів про самовільне залишення частини завершується для російських військових умовним терміном. Однак, згідно з указом президента РФ Володимира Путіна, таких людей можуть повернути на фронт.

Втрати Росії у війні

Через значні втрати РФ на фронті, російська влада була змушена оголосити мобілізацію. Загалом за час повномасштабного вторгнення в Україну російські втрати склали вже орієнтовно 188 920 осіб.

Щоб не спричинити народне невдоволення Кремль вирішив відмовитися від нової хвилі мобілізації, замінивши її вербуванням більш ніж 400 тисяч добровольців на війну в Україні.

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