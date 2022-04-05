З 24 лютого ворог втратив 676 танків, 1 тис. 858 бойових броньованих машин, 332 артилерійські системи, 107 РСЗВ, 55 засобів ППО.

Загальні бойові втрати особового складу окупантів становлять близько 18,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Крім того, з 24 лютого ворог втратив:

676 танків;

1 тис. 858 бойових броньованих машин;

332 артилерійські системи;

107 РСЗВ;

55 засобів ППО;

150 літаків;

134 гелікоптера;

1 тис. 322 одиниці автомобільної техніки;

7 кораблів/катерів;

76 цистерн з ПММ;

94 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

25 одиниць спецтехніки;

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.

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