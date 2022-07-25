Ліквідовано 66 російських окупантів.

На півдні Збройні сили України знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

За добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 190 вогневих завдань.

Вороже військо вдалося зменшити на 66 російських окупантів, 5 танків, 2 самохідні гаубиці "Гвоздика", протитанковий ракетний комплекс "Фагот", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Також українські військовослужбовці знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії Російської Федерації та склади з боєприпасами.

Відзначається, що остаточні втрати російських загарбників наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці знищили в Херсонській області російську батарею зенітно-ракетного комплексу С-300. Саме з нього загарбники регулярно обстрілюють Миколаїв.

Як раніше писав УНІАН, під Ізюмом воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" знищили хвалений російською пропагандою безпілотний літальний апарат ZALA.

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