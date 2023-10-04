Загальні втрати окупантів орієнтовно склали близько 279 890 чоловік

За минулу добу українські військові ліквідували 450 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. При цьому зазначає, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 жовтня цього року орієнтовно склали близько 279 890 чоловік.

Також за минулу добу знищено багато ворожої техніки:

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танків ‒ 4745 одиниць (+13 за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 9026 (+18);

артилерійських систем – 6612 (+47);

РСЗВ – 802 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41);

крилаті ракети ‒ 1530 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30),

спеціальна техніка - 946 (+3).

Крім того від початку повномасштабного вторгнення знищщено 540 засобів ППО ворога, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 20 кораблів, один підводний човен.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу, Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.

Сили оборони України мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки.

В Генштабі зазначали, що минулої доби Сили оборони відбили більше 10 атак противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, а на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки.

В Генштабі повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Також ворог здійснив більше 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки.

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