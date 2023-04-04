Українські воїни уразили ворожу станцію радіоелектронної боротьби, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українська авіація та артилерія упродовж доби завдала низку ударів по російських загарбниках.

Захисники нашої держави, зокрема, уразили ворожі пункти управління, повідомив Генеральний штаб України у Facebook у своєму вечірньому зведенні у вівторок, 4 квітня. "Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника", - зазначили у Генштабі.

За його даними, протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БПЛА типу "Шахед-136". 14 з них були знищені українськими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі зазначають, що є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Відео дня

Нагадаємо, загальні втрати РФ в Україні вже становлять 175 тисяч 690 окупантів. Крім того, супротивник втратив дуже багато техніки та озброєння, у тому числі 3 627 танків.

Ситуація на фронті - сьогодні це варто знати

Вранці 4 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив головні зусилля на тому, щоб наступати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. За даними Генштабу, на цих напрямках наші захисники відбили 69 ворожих атак.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Із 17 ворожих дронів силами протиповітряної оборони знищено 14. Так, 13 знищено в небі Одещини, 1 - над Миколаївщиною. Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати.

Вас також можуть зацікавити новини: