Посіпака ворога зізнався, що хотів би перестати воювати в Україні, але боїться покарання за дезертирство, поділилися в Службі безпеки нашої країни.

Окупант з Дагестану (входить до складу Росії) поскаржився, що під час війни в Україні росіяни використовують його земляків.

Посіпака супротивника в особистому листуванні поскаржився на великі втрати, поділилися в Службі безпеки України.

"Наших стільки багато тут полягло, вже з рахунку збився. Кадировців теж кладуть. Цивільних скільки вбито в цій війні", - написав дагестанець.

Окупант додав, що росіяни все роблять руками його земляків.

"Русаки нас використовують, нашими руками роблять все", - стверджував він.

Посіпака ворога зізнався, що сам хотів би перестати брати участь у війні в Україні, але боїться покарання за дезертирство.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Маріуполі, Чернігові, Харкові, Миколаєві, у Львові, в Сумах, в Херсоні та в Житомирі.

За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, в нашій країні вже знищено близько 20 600 окупантів.

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