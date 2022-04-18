Окупант з Дагестану (входить до складу Росії) поскаржився, що під час війни в Україні росіяни використовують його земляків.
Посіпака супротивника в особистому листуванні поскаржився на великі втрати, поділилися в Службі безпеки України.
"Наших стільки багато тут полягло, вже з рахунку збився. Кадировців теж кладуть. Цивільних скільки вбито в цій війні", - написав дагестанець.
Окупант додав, що росіяни все роблять руками його земляків.
"Русаки нас використовують, нашими руками роблять все", - стверджував він.
Посіпака ворога зізнався, що сам хотів би перестати брати участь у війні в Україні, але боїться покарання за дезертирство.
Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.
Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Маріуполі, Чернігові, Харкові, Миколаєві, у Львові, в Сумах, в Херсоні та в Житомирі.
За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, в нашій країні вже знищено близько 20 600 окупантів.
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