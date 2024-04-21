Росія, зокрема, залишилася без понад 50 танків, поділився командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні проти Росії триває, і за тиждень втрати ворога у живій силі зросли на понад 5 тисяч супротивників.

Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомляє в Telegram. "За тиждень з 14 до 21 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5 880 осіб особового складу противника", - повідомив Павлюк.

Також супротивник втратив 880 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі дев'ять установок протиповітряної оборони, 21 одиницю спецтехніки й 326 одиниць автотехніки.

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Ще "мінусовано":

167 артилерійських систем;

131 бойова броньована машина;

55 танків.

Крім того, українські захисники знищили ворожий літак, 26 ракет та 144 дрони.

Важливі новини України про війну - що сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, на фронті біля низки населених пунктів зберігається важка ситуація, там не припиняються штурми зі сторони армії РФ. Зокрема, важка ситуація залишається біля Часового Яру, Первомайського, Новомихайлівки та Красногорівки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога на 21 квітня 2024 року орієнтовно становлять 459 тис. 530 осіб, у тому числі 950 супротивників знищили упродовж минулої доби.

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